Lichaam ontdekt van man die 37 jaar geleden verdween in Zwitserse Alpen

De klimmers merkten de resten op 12 juli op toen ze langs de Theodul-gletsjer in Zermatt wandelden, in de buurt van de Matterhornberg. “DNA-analyse maakte de identificatie mogelijk van een bergbeklimmer die sinds 1986 vermist is”, zegt de politie van het kanton Wallis. “In september 1986 werd een Duitse bergbeklimmer, die toen 38 jaar oud was, als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een trektocht.”

Verdere informatie over de identiteit van de klimmer of over de omstandigheden van zijn dood zijn niet meegedeeld. Wel publiceert de politie een foto van de wandelschoen met rode veters die uit de sneeuw stak en die van de vermiste persoon is geweest.

Als gevolg van de klimaatverandering leggen smeltende gletsjers wel vaker lichamen bloot van klimmers die de afgelopen decennia zijn verdwenen. Zo werden in 2015 nog de stoffelijke overschotten van twee Japanse klimmers gevonden die tijdens een sneeuwstorm in 1970 vermist raakten op de Matterhorn.

Vorig jaar zijn de gletsjers in Zwitserland het ergst gesmolten sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Ze verloren 6 procent van hun resterende volume, bijna het dubbele van het vorige record in 2003.