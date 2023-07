Libiërs dienen klacht in tegen prins Laurent wegens fraude, afpersing en onwettige beïnvloeding: ‘Pathetisch’

De hele kwestie tussen prins Laurent en de Libyan Investment Authority (LIA) is al even aan de gang. Vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust), een van de organisaties van prins Laurent, had een contract met Libië voor een project rond herbebossing. Maar in 2010 had Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert prins Laurent een schadevergoeding te krijgen: de Libische overheid zou de vzw meer dan 50 miljoen euro moeten, oordeelde een Brusselse rechtbank in 2015. “Al zeven keer hebben rechtbanken die schadevergoeding bevestigd, maar Libië wil niet betalen”, zei de advocaat van prins Laurent eerder al.

In 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ook alle tegoeden van de Libische overheid laten blokkeren. Het ging in totaal om 15 miljard euro. Dat geld, op rekeningen van de Libyan Investment Authority (LIA), wordt beheerd door het hoofd van de LIA, Ali Mohammed Hassan.

Het LIA beweert nu echter dat prins Laurent “onaanvaardbare druk” uitgeoefend heeft om het geld terug te vorderen. “De strafrechtelijke klacht die we hebben ingediend, beschuldigt prins Laurent van fraude en afpersing”, klinkt het bij Christophe Marchand, de advocaat van de LIA. “Verder heeft prins Laurent ongepaste invloed gebruikt om te proberen onze cliënt onder druk te zetten om hem een groot geldbedrag te betalen, voor een geschil dat volgens ons niets met onze cliënt te maken had.”

Anthony Rizzo, Kalilou Fadiga en Christophe Marchand tijdens een persconferentie georganiseerd door de LIA. Beeld BELGA

De investeringsmaatschappij van de Libische overheid claimt ook nog dat prins Laurent gezegd heeft dat hij een zekere invloed kon uitoefenen op het Belgisch rechtssysteem in een strafzaak tegen dr. Ali Mohammed Hassan, CEO van het LIA.

Vorig jaar werd tegen hem een aanhoudingsbevel uitgevaardigd, nadat de Brusselse onderzoeksrechter Claise een lange vragenlijst naar Ali Mohammed Hassan had gestuurd. Die reageerde niet, waarop de onderzoeksrechter besloot een internationaal aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Dat aanhoudingsbevel is al herhaaldelijk bevestigd, ook vorige week vrijdag. In datzelfde arrest bevestigde ze ook de inbeslagname van 15 miljard euro op de rekeningen van de Libyan Investment Authority (LIA).

“Dit arrest veegt alle loze beweringen van Libië van tafel, dat probeerde druk uit te oefenen op de Belgische justitie door de zaak te politiseren”, zei Laurent Arnauts, advocaat van prins Laurent, enkele dagen geleden nog. Volgens de advocaat werd de onderzoeksrechter door het Brusselse parket intussen ook aangesteld voor bijkomende misdrijven, meer bepaald lidmaatschap van of leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing, corruptie en beïnvloeding.

Lees ook Libiërs beschuldigen prins Laurent van ‘machtsmisbruik’ en koningshuis van ‘illegale tussenkomst in juridische procedures’

Maar het LIA beweert nu dus dat prins Laurent het rechtssysteem beïnvloed zou hebben. “We hebben het bewijsmateriaal in deze zaak zorgvuldig geanalyseerd, wat schokgolven door de Belgische koninklijke familie zou moeten sturen en internationaal vragen zou kunnen oproepen over de onafhankelijkheid van het rechtssysteem in België in deze zaak”, zegt de advocaat van het LIA.

“We benutten alle juridische mogelijkheden die de Belgische rechtbanken ons bieden. We hebben geen andere keuze dan een strafzaak te beginnen tegen prins Laurent.” De advocaat van prins Laurent heeft inmiddels al gereageerd op de klacht. In een reactie aan VTM Nieuws noemde de man de aanklacht “pathetisch”.