Liberalen willen nieuwe geneesmiddelen sneller bij patiënt

De regeling voor ‘onbeantwoorde medische behoeften’ moest in 2014 een oplossing bieden voor ernstig zieke patiënten die enkel geholpen kunnen worden met geneesmiddelen die nog niet beschikbaar zijn op de Belgische markt. De bedoeling was dat patiënten versneld gebruik konden maken van de medicijnen. De overheid zou bovendien bijspringen in de kosten - doorgaans gaat het om bijzonder dure geneesmiddelen.

“Alleen moeten we vaststellen dat de regeling in de praktijk nog niet heeft geleid tot een daadwerkelijke terbeschikkingstelling van zo’n innovatief geneesmiddel”, zeggen Kamerleden Robby De Caluwé (Open Vld) en Caroline Taquin (MR). Zij bepleiten donderdag een aanpassing van de wet zodat de procedure geen dode letter blijft.

De twee liberalen willen de wet ook uitbreiden. Op dit moment geldt het systeem enkel voor patiënten die alleen met het nieuwe geneesmiddel geholpen kunnen worden. De Kamerleden willen dat de versnelde terugbetaling ook gebruikt kan worden voor geneesmiddelen die een beduidend voordeel bieden op al bestaande behandelingen.

Robby De Caluwé (Open Vld). Beeld rv

Ze verwijzen daarvoor naar baby Pia, het meisje dat leed aan een zeldzame spierziekte en enkel geholpen kon worden met een prik van 2 miljoen euro. Dat middel viel niet onder de regeling ‘onbeantwoorde medische behoeften’, omdat er een ander medicijn op de markt was dat weliswaar veel minder effectief was. “Dat zal met ons wetsvoorstel in de toekomst dus veranderen”, aldus De Caluwé.