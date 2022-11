Liberale voorzitters maken openlijk ruzie: ‘Ik wil dat dit stopt, het is niet langer acceptabel’

Vooral binnen het federale parlement, waar beide partijen nochtans tot de meerderheid behoren, zouden er enkele voorvallen geweest zijn die Egbert Lachaert sterk betreurt. Zo zou MR-kamerlid Marie-Christine Marghem onlangs premier Alexander De Croo (Open Vld) “persoonlijk aangevallen” hebben in verband met het nucleaire dossier. Marghem, die nog samen met De Croo in de vorige regering zat, zei twee weken geleden in een interview met de Franstalige nieuwszender LN24 over de premier dat ze “niet meer wist wie ze voor zich had”.

Daarnaast klaagde Lachaert op C’est pas tous les jours dimanche op RTL TVI ook over de reactie van de MR na de recente moord op een politieagent in Schaarbeek. “Onze minister zat niet in een gemakkelijke positie”, aldus Lachaert. “Dit is een zeer delicaat dossier, we moeten niet de populistische kaart spelen. En nu zie ik dat sommige parlementsleden hem aanvallen op een manier die bijna een copy and paste is van het Vlaams Belang. Ik wil dat dit stopt, het is niet langer acceptabel.”

Lachaert ontkent dat de recente overstap van voormalig MR-politica Alexia Bertrand naar zijn partij een manier is om wraak te nemen. Hij zei dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “sportief” reageerde toen hij hem vrijdag inlichtte over de “transfer”.

Maar die lijkt intussen toch van mening veranderd. Op Twitter gaf Bouchez zondagavond felle kritiek op het beleid van de regering, waar zijn partij twee ministers en een staatssecretaris in heeft. “De realiteit: geen enkel akkoord over kernenergie, slechtste begroting van Europa, en geen enkel antwoord op het feit dat een gevaarlijk persoon op de OCAD-lijst vrijgelaten wordt en meteen erna een politieman doodt”, klonk het.