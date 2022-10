Liberale vakbond schaart zich als enige achter VRT-directie

Het transformatieplan moet er voor zorgen dat de VRT het tegen eind 2025 met zo’n 25 miljoen euro minder kan doen. Tegelijk moet het de openbare omroep klaarstomen voor de digitale toekomst. Om daarin te slagen moeten jobs sneuvelen en wordt de productie van de dagelijkse soap ‘Thuis’ uitbesteed aan een extern productiehuis. Over het precieze aantal ontslagen en de voorwaarden waaronder dat uitbesteden zal gebeuren werd de voorbije maanden onderhandeld tussen vakbonden en directie.

Dat leverde een compromis op waar de VSOA-leden zich in kunnen vinden. In een persbericht wordt er gewezen op het terugdringen van het aantal naakte ontslagen van 116 naar 67. Bovendien blijkt volgens VSOA uit de tekst een geloof in de toekomst van de VRT. Al werd het aangepaste transformatieplan ook goedgekeurd om chaos te vermijden, zo blijkt.

“Dit plan afkeuren kan leiden tot het in handen geven van het dossier aan de Vlaamse regering en dat willen we absoluut vermijden.” Die Vlaamse regering krijgt verderop in de tekst nog een extra veeg uit de pan. “We blijven bij het feit dat de VRT meer respect verdient van de Vlaamse overheid dan die ze nu krijgt”, klinkt het. “Hoog tijd dat ze de strop rond de VRT lost en de neerwaartse spiraal stopzet waarin ze VRT dwingt.”