Lgbtq+-boekhandel Kartonnen Dozen sluit eind oktober definitief de deuren

Zaakvoerder Johanna Pas (52) en Ulka Delbroek (37), die momenteel de inclusieve boekenhandel runt, waren al enkele maanden op zoek naar een mede-bestuurder van de coöperatieve die opgericht ging worden om de zaak boven water te houden. Maar die zoektocht is dus op niets uitgedraaid, laat Pas weten in een nieuwsbrief aan hun bezoekers. En zonder nieuwe kracht “is het helaas niet werkbaar om de winkel verder open te houden”, staat er te lezen in het bericht.

De eerdere aankondiging om een coöperatieve op te starten leverde wel zo’n tweehonderd kandidaat-coöperanten die de winkel wilden steunen door een aandeel te kopen. De definitieve sluiting betekent echter dat die vennootschap niet opgericht wordt. De kandidaten zullen hun inbreng dan ook terugbetaald krijgen.

Kartonnen Dozen is een inclusieve boekhandel gespecialiseerd in lgbtq+­-boeken en alles wat met sociale rechtvaardigheid te maken heeft. “We gaan voor de klanten op zoek naar het boek dat zij op dat specifieke moment nodig hebben”, vertelde zaakvoerder Johanna Pas eerder al bij De Morgen. Lees ook. Lgbtq+-boekhandel Kartonnen Dozen: ‘Voor sommigen zijn we een oase’

“Ik wil graag alle mensen bedanken die me met kaartjes, berichten, mails hebben laten weten wat ik voor hen betekend heb de voorbije jaren”, schrijft Pas nog in het bericht. “Dat heeft me enorm veel goed gedaan.”

Wie nog een laatste bezoek wil brengen aan de Antwerpse boekhandel doet dat best voor de deuren definitief dichtgaan op zaterdag 29 oktober.