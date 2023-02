Oproep De Lijn

Lezersoproep. Wat zijn uw ervaringen als rolstoelgebruiker bij De Lijn?

Archiefbeeld. Beeld Bob Van Mol

Vier rolstoelgebruikers slepen de openbaarvervoermaatschappij De Lijn voor de rechter wegens meerdere incidenten en hun slechte ervaringen bij het nemen van de bus of de tram. Bussen die niet stoppen, oprijplaten die niet kunnen uitklappen, elektrische rolstoelen die zogezegd verboden zijn: het lijstje met klachten is lang. De Morgen is op zoek naar getuigenissen van andere rolstoelgebruikers. U kan die kwijt in het formulier hieronder.