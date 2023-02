Oproep Taalfouten

Lezersoproep. Wat zijn de grootste taalfouten die u al tegenkwam (of zelf maakte)?

Illustratiebeeld. Beeld Wannes Nimmegeers

Het gaat niet goed met het taalniveau in ons hoger onderwijs: geen hoofdletters of punten, hopen dt-fouten en de eind-n die weggelaten wordt. Steeds meer docenten trekken dan ook aan de alarmbel. Wat is de grootste taalfout die u zelf al maakte, of die u hebt gezien bij leerlingen, ouders of kinderen? Laat het ons weten.