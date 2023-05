Lezersoproep. Moet ook de tweede ouder meer geboorteverlof krijgen?

“Het is 2023. Dat beide ouders een faire kans krijgen de zorgtaken te verdelen en de tijd krijgen om voor hun baby te zorgen, is voor ons een vanzelfsprekendheid”, zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout in een persmededeling. Zijn partij pleit daarom voor een uitbreiding van het geboorteverlof zodat ook de tweede ouder, net als de moeder, 15 weken vrijaf krijgt. In heel wat andere Europese landen is dat al gebruikelijk. In Zweden krijgen ouders bijvoorbeeld gezamenlijk 480 dagen vrijaf, waarvan ze elk minstens 90 dagen moeten opnemen.

Ook De Morgen-redactrice Ciska Hoet pleitte deze week in een veelgelezen essay voor een uitbreiding van het geboorteverlof. “Op deze manier ontzeg je vaders een band met hun kind én houd je de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand”, schreef ze.

