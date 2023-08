Lezersoproep Drugs

Lezersoproep. Moet cannabis gelegaliseerd worden?

Illustratiebeeld. Beeld ANP / EPA

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) pleit voor de legalisering van cannabis in een interview met deze krant. Hoe kijkt u hiernaar? Moet cannabis gelegaliseerd worden? Bent u het eens? Of helemaal niet? Werkt het anti-drugsbeleid of moeten we net zoals Nederland en Duitsland de legalisering overwegen? We horen graag uw mening.