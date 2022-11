Lezersoproep. Lonen indexeren tot een bepaald bedrag: waarom is dat volgens u wel/geen goed idee?

Axa Belgium, de tweede grootste verzekeraar van het land, heeft eenzijdig beslist dat ze de lonen nog maar tot 5.400 euro gaan indexeren. Alles wat de AXA-werknemers daarbovenop verdienen, wordt vanaf januari 2023 niet meer geïndexeerd.

