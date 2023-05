Lezersoproep Canon van Vlaanderen

Lezersoproep. Hoe kijkt u naar de Canon van Vlaanderen? Wat ontbreekt? Wat verrast u?

Onder meer de pil, het Ros Beiaard en 'Ons kookboek' werden in de canon van Vlaanderen opgenomen. Beeld ANP/ Geert De Rycke/ Belga

Nu de Canon van Vlaanderen gelanceerd is, is het debat erover voor open verklaard. Welk cruciaal puzzelstuk ontbreekt volgens u? Welk historisch item heeft u dan weer aangenaam verrast? Zoals historicus Jan Dumolyn zei: ‘De discussie over de canon is belangrijker dan de canon zelf.’ Aan u dus het woord, beste lezer. Laat ons weten hoe u naar die canon kijkt.