Oproep aan lezers Onderwijs

Lezersoproep. Hoe kijkt u als ouder naar uitspraak van minister Weyts dat scholen te veel van de opvoeding op zich moeten nemen?

Een school in Gent. Beeld rv

‘Steeds meer ouders beschouwen een school als een outsource-eenheid voor opvoeding. Dat is het niet. Scholen moeten bepaalde taken net weer afstoten en bij de ouders leggen.’ Dat zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een interview met deze krant. Hoe kijkt u hiernaar? Bent u het eens met de minister? Of helemaal niet? We horen graag uw mening.