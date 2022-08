Lezersoproep: harder straffen of net gedogen, hoe kunnen we druggebruik beter aanpakken?

Voor vragen over alcohol en druggebruik kunt u anoniem terecht op de druglijn: 078 15 10 20.

“Je leest om de haverklap wel hoe makkelijk het is om een gram cocaïne thuis bezorgd te krijgen – even makkelijk als een pizza”, vertelde de directeur van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) eerder nog in deze krant. En die gebruikers vinden we steeds meer in alle lagen van de bevolking, zoals een 38-jarige vader van jonge kinderen ook al eerder getuigde bij De Morgen.

Maar hoe moeten we dat druggebruik dan aanpakken? Moet er harder gestraft worden of waarschuwen we nog niet genoeg voor de risico’s? Is een legalisering van bepaalde drugs een goed idee of gaan we druggebruik dan net aanmoedigen? Leg in het onderstaande formulier uit hoe u kijkt naar druggebruik, het beleid errond, en hoe het volgens u beter kan. Misschien spreekt u wel uit ervaring.

