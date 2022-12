Lezersoproep. En de prijs voor slechtste film van 2022 gaat naar ... ?

Kandidaten voor de afschuwelijkste prent van 2022 zijn er alvast genoeg.

Mogelijk kocht u een kaartje voor Hollywood-blockbuster Morbius, om vervolgens computereffecten van een verloren harde schijf uit de jaren negentig naar het hoofd geslingerd te krijgen. Het kan ook zijn dat u de kriebels kreeg van Jurassic World Dominion, dat op niks anders gebouwd was dan tenenkrullende clichés en luie nostalgie. Of misschien was u simpelweg teleurgesteld door het gruwelijk slecht geacteerde Where the Crawdads Sing, dat niet eens tot aan de enkels van het gerenommeerde bronmateriaal reikt.

Wat de reden ook was, en waar u de film ook bekeek, we lezen het graag via het formulier hieronder. Een selectie van de inzendingen wordt achteraf gepubliceerd op onze website.