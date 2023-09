Lezersoproep Marokko

Lezersoproep. Bent u in Marokko? Of hebt u daar familie wonen? We komen graag met u in contact

Beeld REUTERS

Delen van Marokko zijn vrijdagavond laat opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,8. Bent u in Marokko? Of hebt u daar familie wonen? Dan komen we graag met u in contact. Vul hieronder de gegevens in en deel uw verhaal.