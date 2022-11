‘Levenslang stadionverbod voor wie hervalt’: Pro League uit eisen over verstrengde voetbalwet

“We voorzien uniforme en strenge sancties - tot een levenslang stadionverbod voor wie recidiveert”, zegt Pro League-CEO Lorin Parys maandag in een verklaring. Er komt een indicatieve tabel zodat hetzelfde misdrijf ook steeds dezelfde straf krijgt. Parys: “Daarnaast zetten we onder andere in op een betere toegangscontrole.”

Verlinden kondigde eerder op de dag al een voorstel aan dat stewards zou toestaan om aan de poortjes supporters de identificeren, en zwaardere sancties voor zij die de regels overtreden. Stewards zouden ook gemachtigd worden om grondiger fouilles uit te voeren, geweld tegen stewards zou ook zwaarder bestraft worden in het voorstel. Clubs zouden ook meer verantwoordelijkheid krijgen en zwaarder gestraft als ze de regels niet correct toepassen.

Het verbond van profclubs vraagt de minister om nog meer aanpassingen aan de voetbalwet. Een verbod op bivakmutsen of andere gezichtsbedekking bijvoorbeeld, en een manier om dat effectief af te dwingen. Op die manier zullen amokmakers makkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Er wordt gehoopt op een samenwerking met politie of machtiging voor securitypersoneel.

‘Meldplicht’

Een nauwere samenwerking met de lokale politiediensten is een algemene hoop van CEO Parys. Hij vraagt om een ‘top’ met alle lokale politiezones om daar afspraken te maken over sweepings, preventieve en communicatie maatregelen. Ook bestraffingen moeten geüniformiseerd worden. “Het kan niet dat je in zone X lichter bestraft wordt voor hetzelfde feit dan in zone Y.” Op het vlak van sancties wil de Pro League zelf ook alle Reglementen van Inwendige Orde (RIO) op één lijn krijgen.

Daarnaast is de Pro League ook fan van een ‘meldplicht’ voor personen met een stadionverbod. Dat zou betekenen dat die supporters op tijdstippen dat er matchen plaatsvinden, zich moeten aanmelden bij politie, zodat ze niet op de wedstrijd aanwezig kunnen zijn.

Ook wil Parys met de politie in dialoog gaan over de inzet van drugshonden. Overmatig drank- en/of druggebruik voor de wedstrijd zijn regelmatig een onderdeel van het probleem. “De marge voor de clubs is vandaag daarvoor beperkt, maar de minister had er oren naar om een samenwerking op te stellen tussen politie en clubs.”

Ten slotte wil de Pro League ook de ‘achterdeur’ voor buitenlandse relschoppers, mét een stadionverbod in eigen land, sluiten. Hij pleit daarom voor een internationaal stadionverbod, ook een overheidsbevoegdheid.