Nieuws Gent

Levenloos lichaam uit water gehaald aan Lousbergkaai, vlak bij Gentse Feesten-pleinen

De hulpdiensten plaatsten een tentje om het lichaam af te schermen. Beeld Dylan Vermeulen

Aan de Lousbergkaai in Gent, ter hoogte van de Lousbergbrug, is zondagochtend een levenloos lichaam van een man uit het water gehaald. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De brug is afgesloten.