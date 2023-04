Leven werd minder snel duur: inflatie in België duikt onder de 6 procent

Vooral motorbrandstoffen, groenten, fruit, vlees, vloeibare brandstoffen en hotelkamers dreven de inflatie op in april. Elektriciteit, aardgas en in mindere mate buitenlandse reizen en citytrips gaven tegengas en hadden een verlagende impact op het inflatiecijfer van deze maand.

De inflatie voor voeding, alcoholische dranken incluis, kwam uit op 16,64 procent tegenover 17,02 procent in maart. Voeding neemt ruim de helft van het inflatiecijfer van 5,6 procent voor haar rekening.

De inflatie zonder energieproducten daalde tot 9,02 procent tegenover 9,25 procent in maart. Energie werd goedkoper: de inflatie voor energie tekende een minus 17,08 procent op (min 10,11 procent in maart). De kerninflatie, zonder energieproducten en onbewerkte voeding, kwam uit op 8,28 procent tegenover 8,57 procent in maart.

In maart was het algemene inflatiecijfer na enkele maanden van daling opnieuw gestegen tot 6,67 procent tegenover 6,62 procent in februari.

Het algemene inflatiepeil blijft ondanks de daling in april alleszins zeer hoog in vergelijking met de jaren voor de inflatiepiek. De inflatie zat in 2021 al in fors stijgende lijn, en toen brak in februari 2022 nog de oorlog in Oekraïne uit.