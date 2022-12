Leuvens lab vindt hoogste concentraties coronavirus in rioolwater sinds start metingen

“Dit is verrassend”, zegt Wollants. “In november zagen we ook een piekje in de analyses, maar nu verschoot ik toch. Ook RSV (respiratoire virussen, red.) zien we toenemen. Influenza (griep, red.) vinden we minder.”

Volgens Wollants is er geen reden om ons zorgen te maken over de stijging. De analyse toont dat er wel nog veel coronavirus in de omgang is. “Voor mensen met een laag immuunsysteem bijvoorbeeld, is het belangrijk om te weten dat het virus nog steeds rondwaart. Mensen laten zich niet altijd meer testen. Maar het virus is zeker niet weg, tonen onze cijfers.”

⚠️Hoogste concentratie van SARS-CoV-2 in #rioolwater #Aquafin Leuven sinds begin van de metingen (2 jaar geleden)! pic.twitter.com/RqPcPf8s25 — ELwollants (@ELwollants) 16 december 2022

De stalen uit het rioolwater komen van de stad Leuven en haar deelgemeenten, Bertem, Herent en Linden, een deelgemeente van Lubbeek. Hoeveel mensen er in de regio exact besmet zijn met het coronavirus, valt moeilijk af te leiden uit de rioolanalyses.

Vrijdagochtend berichtte Sciensano dat het aantal besmettingen in ons land de laatste zeven dagen toenam met 21 procent, tot gemiddeld 1.419 per dag. In diezelfde zeven dagen stierven gemiddeld 7,3 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting, een toename met 89 procent. Elke dag werden gemiddeld 109,4 mensen wegens COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging op weekbasis met 37 procent.