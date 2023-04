Leuven kampt straks met tekort van 4.000 koten

Over Gent en Brussel is al langer geweten dat ze een nijpend tekort aan studentenkoten hebben, nu hoort Leuven ook tot dat clubje. De dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven voorspelt tegen 2026 een tekort van zo’n 4.000 koten. Die schatting baseren ze op het huidige aanbod, de demografische groei van achttienjarigen, de verwachte stijging aan internationale studenten en voorspellingen over de langere gemiddelde studieduur.

Met een tekort van elk ongeveer 10.000 koten blijven Gent en Brussel wel de kroon spannen. Ook in Antwerpen zijn voor het eerst te weinig koten. Een schatting van Kotweb, een platform van de instellingen voor hoger onderwijs, de stad en studentenportaal STAN, leert dat er daar momenteel 1.900 koten ontbreken.

Toch is het cijfer van Leuven opvallend. Lange tijd leek de studentenstad de groeiende vraag onder controle te houden. “In 2011 stelden we voor het eerst vast dat er een tekort dreigde te komen”, zegt Ann Gaublomme van de dienst studentenvoorzieningen aan de KU Leuven. “Nadien is er veel bijgebouwd, waardoor er toch niet meteen een krapte ontstond.”

Maar door de coronalockdowns wilden meer studenten dan ooit van de vrijheid van het kotleven proeven. Ook de verder toenemende democratisering en internationalisering van het hoger onderwijs doen de vraag stijgen.

In een analyse van de studentenkotenmarkt voor het Steunpunt Wonen brachten onderzoekers Joren Sansen (VUB), Marijke Vermander (VUB) en Ana Dresler (ULB) alle schattingen samen. “Wat mij het meeste opviel, is het verschillende beleid van universiteiten en hogescholen op het vlak van studentenhuisvesting”, zegt Sansen. “Sommige zeggen: dit is niet onze kerntaak. Terwijl andere er juist wel op willen inzetten.”

Volgens Sansen is het logisch dat universiteiten een verantwoordelijkheid opnemen in de oplossing voor de tekorten. De verdere internationalisering is namelijk een deel van hun strategisch beleid. Al is het dan aan de Vlaamse overheid om te bepalen of ze dat samen met private spelers moeten doen, en op welke studenten ze zich moeten focussen. Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zegt de aanbevelingen van het rapport de komende weken te bekijken.

“Achter de schermen zoeken we continu naar oplossingen”, reageert ook Gaublomme. “Zo zijn we zowel met privéontwikkelaars als de stad Leuven in gesprek om te kijken waar er kan worden gebouwd, en of er niet sneller vergunningen kunnen worden verleend.”

Onlangs opperde de stad Tienen nog om bijkomende vestiging voor Leuvense studenten te voorzien. Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten, is gewonnen voor dat idee. “Er moet ingezet worden op koten buiten de stad en grote ontwikkelingsprojecten. Zo niet gaan de prijzen alleen maar stijgen.”