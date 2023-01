Let op bij QR-codes: nieuwe trend bij phishing

Vorig jaar werden in totaal 6 miljoen zulke berichten gestuurd naar dat e-mailadres. In 2021 waren dat er nog 4,5 miljoen. Een stijging met 33 procent dus. In navolging van die meldingen liet Safeonweb 664.250 unieke links blokkeren en 76.151 unieke domeinnamen.

In het jaarverslag meldt Safeonweb dat in 2022 opviel dat criminelen meer gebruik maken van QR-codes. Op die manier kunnen ze verbergen naar welke website je geleid wordt, waardoor de kans groter is dat je in de val trapt.

Zo werkt Safeonweb Wie een verdacht bericht ziet dat kan wijzen op een phishingpoging, kan dat doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Dan wordt de inhoud bekeken door Safeonweb en waar nodig actie ondernomen om te vermijden dat andere mensen opgelicht worden.

Cybercriminelen spelen met hun phishing ook graag in op de actualiteit. In 2021 en begin 2022 maakten ze gretig gebruik van de coronapandemie, maar vorig jaar was de energiecrisis dé manier om mensen te proberen op te lichten. Zo werden energiepremies of geld beloofd via e-mail of sms, maar ook valse webshops met wel erg goedkope houtpellets waren populair.

Daarnaast werd ook vaak geprobeerd om mensen op te lichten met mooie verhalen rond cryptovaluta. Door de digitale munten aan te kopen, werden grote winsten beloofd, maar niets is minder waar.

Er waren uiteraard ook de klassiekers. Valse berichten van allerhande overheidsinstanties en politiediensten om je bankrekeningnummer te ontfutselen, blijven populair. Maar ook mails en sms’en die zogezegd van banken, telecomoperatoren of itsme komen, blijven in zwang.

Dat is ook te zien aan de titels van de berichten die Safeonweb binnenkreeg op het e-mailadres verdacht@safeonweb.be. Naast algemeenheden zoals ‘Bericht’ en ‘Herinnering’, duiken ook ‘EEN BERICHT VAN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN’ en ‘U hebt een nieuw document ontvangen in uw online pensioendossier’ op in de top 20.