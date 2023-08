Lerarentekort wordt steeds groter probleem: nu al 3.195 openstaande vacatures

Dat het onderwijs met een lerarentekort kampt, is al een hele tijd duidelijk. En dat probleem wordt steeds groter. Dat blijkt opnieuw uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Vorige maand kwamen bij VDAB 19,7 procent meer vacatures uit het onderwijs binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal steeg van 1.491 tot 1.786.

Ook het aantal niet-ingevulde vacatures neemt weer toe. Dat zijn de jobs die na de maand waarin ze werden ingezonden, nog steeds openstaan. Die openstaande vacatures namen op een jaar tijd met 22 procent toe, van 2.608 naar 3.195.

De stijging is het grootst in het secundair onderwijs. In vergelijking met juli 2022 raken daar 37 procent meer plaatsen niet ingevuld. Johan Devyvere van de VDAB ziet verschillende verklaringen voor de stijging. “Leerkrachten die op pensioen gaan of een nieuwe uitdaging aangaan moeten vervangen worden, maar scholen weten ondertussen ook hoe moeilijk het is om hun vacatures ingevuld te krijgen en maken de plaatsen al proactief bekend via VDAB.”

Vooral voor de technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands zijn er veel vacatures.