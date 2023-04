Leger voert luchtaanval uit op eigen bevolking in Myanmar, onder tientallen doden ook kinderen: dit weten we al

Bij een luchtaanval van het leger van Myanmar op een dorp in een door de rebellen gecontroleerde regio zijn al zeker tientallen mensen om het leven gekomen, waaronder kinderen. Dat bevestigt de militaire junta. De wereld reageert ‘geschokt’ op de aanval van het leger.

Wat is er gebeurd?

Pazi Gyi, een dorp in de regio Sagaing zo’n driehonderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Naypidaw, is dinsdag getroffen door een luchtaanval. Daar vond ‘s ochtends rond 8 uur een openingsceremonie plaats voor een kantoor van de PDF, de People Defence Forces, een gewapende verzetsgroep.

Achter die aanval zat het leger van Myanmar, dat twee jaar geleden via een staatsgreep de macht greep in het Aziatische land. Dat bevestigt juntawoordvoerder Zaw Min Tun: “Wij hebben die plek aangevallen.”

“Het vliegtuig wierp bommen rechtstreeks op de mensen”, vertelt een ooggetuige aan persagentschap AP. “Ik sprong meteen in een gracht en verstopte me. Toen ik later weer opstond en om me heen keek, zag ik lichaamsdelen en dode mensen liggen in de rook. Het gebouw was vernietigd. Zo’n dertig mensen waren gewond. Terwijl we hen verplaatsen, kwam er een helikopter om nog meer mensen neer te schieten.”

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Bij de aanval zijn tientallen doden gevallen, al is er nog onduidelijkheid over het precieze aantal slachtoffers omdat “lichaamsdelen overal verspreid liggen”, aldus een PDF-lid. Lokale media spreken over ruim honderd doden, waaronder zestien kinderen. Dat maakt dit de dodelijkste luchtaanval sinds het leger de macht greep. De lichamen werden zo snel mogelijk gecremeerd, vertelt de ooggetuige.

De junta zegt anti-coupmilitanten in uniform geviseerd te hebben, “maar mogelijk waren er ook mensen die burgerkledij droegen” bij de slachtoffers. Die zijn volgens de junta gestorven omdat ze “terroristen” hielpen. Door de aanval zou volgens de juntawoordvoerder een opslagruimte geraakt zijn waar de rebellen poeder voor kanonnen en mijnen bewaarde. “Niet alle mensen zijn omgekomen door onze aanval. Er lagen ook mijnen van de PDF”, aldus de woordvoerder. Nog volgens Zaw Min Tun maakten de rebellen zich schuldig aan “oorlogsmisdaden”.

Hoe reageert de wereld?

De schaduwregering in Myanmar spreekt over een “gruwelijke daad” en “een nieuw bewijs van het extreem geweld van de junta tegen onschuldige burgers”.

Volker Turk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zegt in een mededeling dat hij “geschokt” is door de aanval. De VN vragen om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. “Het lijkt erop dat kinderen die dansten en andere burgers op de openingsceremonie deel uitmaken van de slachtoffers.”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de aanval “streng veroordeeld” en “herhaalt zijn oproep aan het leger om het geweld tegen de bevolking van Myanmar in het hele land te beëindigen”, aldus zijn woordvoerder.

De EU is “diep geschokt” door de aanval en zegt te “blijven werken om de daders ter verantwoording te roepen”, aldus een woordvoerder. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de aanval dinsdagavond al. “We eisen dat het regime het geweld tegen de bevolking onmiddellijk stopt”, schreef het op Twitter.

Washington vraagt de junta het “verschrikkelijke geweld" te stoppen: “Deze gewelddadige aanvallen benadrukken nogmaals de minachting die het regime heeft voor mensenlevens.”

Lees ook Luchtaanvallen op eigen bevolking en opiumboeren die floreren: de catastrofale balans na 2 jaar staatsgreep in Myanmar

Waarom heeft het leger de macht in Myanmar?

Myanmar verkeert in chaos sinds de staatsgreep van 1 februari 2021, toen het leger de macht greep en de democratisch verkozen leider Aung San Suu Kyi arresteerde en veroordeelde tot 30 jaar gevangenisstraf. Dat maakte een einde aan een democratische periode van tien jaar, maar ook daarvoor kende het land een decennialange geschiedenis van coups en militaire regimes.

Deze keer volgde een bloedige strijd tussen de militaire junta en oppositiegroepen. Gemeenten in de regio Sagaing verzetten zich sterk tegen het militaire gezag. Door het politieke geweld kwamen tot nu toe meer dan 3.100 mensen om het leven. Minstens 1,2 miljoen mensen zijn op de vlucht.

Waarom voert het leger luchtaanvallen uit?

Het leger probeert met zulke aanvallen de weerstand van de bevolking tegen het militaire regime de kop in te drukken. “De bevolking is vastberaden in de strijd, het lijkt er niet op dat het leger ooit de volledige controle zal hebben over Myanmar”, zegt Azië-correspondent Annelie Langerak in De ochtend op Radio 1. Zij volgt de situatie vanuit buurland Thailand. “Het leger heeft het steeds moeilijker om zich op wegen voort te bewegen, want daar worden ze vaak geraakt door explosieven van het verzet. Daarom voeren ze sinds een halfjaar dit soort luchtaanvallen uit.”

Die luchtaanvallen raken wel vaker dorpen en andere burgerdoelen. Vorige maand kwamen minstens acht burgers om bij een luchtaanval op een dorp in het noordwesten van het land. Onder de doden waren toen ook kinderen. In januari vielen in hetzelfde gebied nog zeven doden. In de regio Sagaing, waar ook deze luchtaanval plaatsvond, werden in september nog kinderen gedood bij een helikopteraanval op een lagere school.