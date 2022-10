Leger schiet te hulp in asielcrisis met commando- en controlecel: 1.500 extra plaatsen tegen 1 december

Staatssecretaris de Moor niet opgezet met sluiting van opvangcentrum in Molenbeek

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert teleurgesteld op de sluiting van een opvangcentrum van Fedasil in een voormalig rusthuis in de François Sebrechtslaan. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek had klacht ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg en kreeg, ook in beroep, gelijk.

“Ik betreur enorm dat hier spelletjes worden gespeeld om asielzoekers niet te moeten opvangen”, zegt staatssecretaris de Moor.

Het voormalige rusthuis werd in eerste instantie gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat was geen probleem, maar toen het gebouw werd omgevormd tot opvangcentrum voor andere asielzoekers, diende burgemeester Catherine Moureaux (PS) een klacht in. Ze stelde dat de infrastructuur stedenbouwkundig niet conform was om permanent vluchtelingen op te vangen. De rechter gaf haar gelijk, ook in beroep.

“Wij zullen nu een dossier indienen bij het Brussels gewest om een uitzondering te vragen”, meldt de Moor. “Vandaag nog was er een debat in de plenaire van de kamer, ik heb daar alle partijen horen zeggen dat ze niemand op straat willen zien slapen. Er zijn vandaag geen plaatsen te veel, 400 plaatsen zomaar sluiten is onmogelijk en al zeker op een moment dat kwetsbaren op straat dreigen te komen”, besluit de staatssecretaris.