Leger Burkina Faso bevrijdt meer dan zestig ontvoerde vrouwen, kinderen en baby’s

De 27 vrouwen en 39 kinderen, onder wie vier baby’s, werden vorige week ontvoerd in de buurt van de stad Arbinda, in het noorden van het land. Ze werden vermoedelijk door jihadistische opstandelingen gevangengenomen toen ze in de buurt van hun dorpen op zoek waren naar voedsel.

Sindsdien zochten veiligheidstroepen naar de groep, die uiteindelijk zo’n 200 kilometer zuidelijker werd teruggevonden. Na hun bevrijding zijn de vrouwen en kinderen met helikopters naar hoofdstad Ouagadougou gebracht. Daar worden ze ondervraagd in de hoop meer informatie te krijgen over hun ontvoerders.

Moslimextremisten

Voor zover bekend was de ontvoering van vorige week de grootste die het land gezien heeft. Burkina Faso wordt al jaren geteisterd door gewapende moslimgroepen die banden hebben met Al Qaida en Islamitische Staat. Zij voeren voortdurend aanvallen uit en beheersen inmiddels bijna het halve land.

De gevechten hebben al duizenden mensenlevens geëist. Bijna twee miljoen burgers zijn door het aanhoudende geweld op de vlucht gedreven. De aanvallen door jihadisten begonnen in 2012 in Mali en verspreidden zich van daaruit over de hele regio. Het geweld heeft geleid tot een instabiel politiek klimaat: vorig jaar vonden er twee staatsgrepen plaats.

Sinds militair officier Ibrahim Traoré in september vorig jaar de macht greep, is het geweld tegen bevolkingsgroepen die de islam aanhangen en verdacht worden van sympathie voor het jihadisme toegenomen, zeggen mensenrechtengroeperingen. Om het jihadisme te bestrijden doet de regering een beroep op tienduizenden vrijwilligers die milities vormen. Zij worden vaak beschuldigd van het schenden van de mensenrechten.

Traoré heeft toegezegd dat hij zich zal houden aan de belofte van zijn voorganger, legerleider Paul-Henri Damiba die door Traoré werd afgezet, dat Burkina Faso in juli 2024 weer een democratie zal zijn. Damiba was in januari vorig jaar zelf door een coup aan de macht gekomen.