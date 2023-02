Leervertraging door corona was in ons land groter dan in meeste andere landen: ‘Zelfde niveau als Polen en Griekenland’

Schoolsluitingen, afstandsonderwijs en vooral het continu schakelen tussen die twee: de impact van de coronacrisis op de Vlaamse scholen was groot. Dat laat zich nog altijd voelen in de resultaten van leerlingen. Volgens een KU Leuven-studie van midden januari op basis van gegevens van het katholiek onderwijs is veel van de opgelopen leervertraging nog altijd niet ingehaald. Wat betreft Nederlands schatten onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) en zijn collega’s dat leerlingen uit het zesde leerjaar in 2022 vijftien lesweken achterstand opliepen tegenover hun leeftijdsgenoten uit 2019.

De studie van De Witte en zijn collega’s is een van de 42 studies waarop collega’s uit Oxford zich baseren om te bekijken hoe groot de leervertraging bij leerlingen over de hele wereld is. De conclusie van de studie, waarover ook Le Soir schrijft? Gemiddeld verloren leerlingen 35 procent van een leerjaar aan kennis - dat staat gelijk met ongeveer drie tot vier maanden leerverlies.

België is zeker niet de slechtste leerling van de klas. “Maar het leerverlies van leerlingen is hier toch groter dan in de meeste andere landen in de studie”, zegt De Witte. “Wij staan op het niveau van Polen en Griekenland. In Nederland bijvoorbeeld ligt de leervertraging toch een een stuk lager.” Volgens De Witte heeft dat te maken met het feit dat ons land minder goed voorbereid was op het geven van afstandsonderwijs. In tegenstelling tot in andere landen stonden hier geen laptops klaar voor alle leerlingen, laat staan dat er al veel digitale leerpakketten klaar waren om leerlingen vanop afstand tot leren te brengen.

Inhaalmanoeuvre

Dé hamvraag blijft natuurlijk: kunnen leerlingen die leervertraging inhalen? “In principe kan dat”, zegt De Witte. “Alleen blijkt dat in de praktijk heel moeilijk te zijn. Heel wat andere studies, zoals die naar de impact van lerarenstakingen in Wallonië, tonen dat leervertraging doorsijpelt naar de hele schoolcarrière van leerlingen. Dat gaat zelfs tot aan de arbeidsmarkt: waar mensen met leervertraging gemiddeld minder verdienen.”

Dat woordje ‘gemiddeld’ is cruciaal hier. Het is niet omdat een leerling enkele weken minder (goed) les heeft gehad, dat hij daarom gedoemd is om minder te kennen en kunnen. “Er zijn wellicht heel wat leerlingen die de achterstand intussen al hebben ingehaald”, zegt De Witte. “Maar we weten wel zeker dat het gemiddeld gezien een impact heeft. Dat kan ook niet anders: als een fundament zoals de maaltafels of goed kunnen lezen ontbreekt, dan moet je telkens opnieuw tijd vrijmaken om dat in te halen.”

Kanttekening bij de bevindingen van de Oxford-onderzoekers is wel dat ze zich slechts konden baseren op resultaten uit vijftien rijke landen. De impact van corona op lage-inkomenslanden blijft een blinde vlek.