Leerling (17) uit Brugge aangerand door Israëlische voetbalkeeper tijdens schoolreis

De laatstejaars van de Abdijschool van Zevenkerken reisden voor een schooltrip naar Athene. De groep leerlingen, waaronder het 17-jarige slachtoffer, belandden in een cocktailbar in de Atheense wijk Kolonaki. Daar kwamen ze de Israëlische keeper Boris Kleyman (33) tegen, die samen met de Portugese verdediger João Escoval op pad was. De doelman probeerde avances te maken bij het meisje. De tiener van de Brugse school zou niet zijn ingegaan op de avances, waarop de situatie uit de hand liep.

Volgens Griekse media probeerde de voetballer het minderjarige meisje te betasten en probeerde hij haar te overtuigen seks met hem te hebben. De Belgische studente ging hier niet op in, maar toch drong hij zich op en betastte hij haar. Daarop kwam het tot een opstootje tussen de voetballer en medeleerlingen van het meisje.

De Griekse politie kwam uiteindelijk tussenbeide en nam Boris Kleyman mee naar het commissariaat. Daar werd hij formeel herkend door het slachtoffer als de aanrander. “Eén van onze begeleiders is die nacht meteen naar het politiekantoor gegaan”, zegt Zwaenepoel in Het Laatste Nieuws. “Het meisje is goed opgevangen door ons als begeleiders en door de andere leerlingen.”

Inmiddels heeft voetbalclub Volos F.C. een verklaring gegeven en werd aangekondigd dat het contract van Boris Kleyman is verbroken. João Escoval, die aanwezig was bij het voorval, is ook niet meer welkom op de club.

Nood aan een gesprek? Praten helpt. Bij Tele-Onthaal kan je altijd terecht. Bel anoniem en gratis naar 106 of chat via tele-onthaal.be.