Leerkracht Spaans (53) overleden na messteek 16-jarige leerling in Frankrijk

Lokale media melden dat het incident vanmorgen rond 10 uur tijdens een les plaatsvond. Volgens de Franse krant Sud Ouest kwam de aanvaller het klaslokaal binnen terwijl de Spaanse lerares les gaf en viel haar aan. De aanval vond plaats in de katholieke middelbare school Saint-Thomas d’Aquin, waar zo’n 1.100 leerlingen rondlopen. Alleen ouders mochten nadien het schoolterrein betreden.

De autoriteiten hebben bevestigd dat de politie samen met de plaatselijke openbare aanklager ter plaatse is. De lerares zou 53 jaar oud zijn. De Franse minister van Onderwijs, Pap Ndiaye, is onderweg naar Saint-Jean-de-Luz. De leerling is inmiddels gearresteerd.

De minister van Onderwijs schrijft in een tweet dat zijn gedachten uitgaan naar de “familie, collega’s en leerlingen” van de leraar.

Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) 22 februari 2023

Motieven

De motieven van de tiener zijn vooralsnog niet bekend, maar volgens Franse media is de jongen geboren in 2007. Volgens Le Parisien is de leerling onbekend bij justitie en zou hij hebben verklaard “stemmen te hebben gehoord” die hem vertelden zijn leraar te vermoorden.

Dat is nog niet bevestigd. Het onderzoek is door het parket toevertrouwd aan de gerechtelijke politie.

De woordvoerder van de Franse regering, Olivier Véran, zei in een persconferentie dat de regering leraren in het hele land zou steunen in de nasleep van het incident. “Ik kan me het trauma dat dit brengt nauwelijks voorstellen”, sprak hij.

Het gaat om het eerste overlijden van een leerkracht tijdens zijn/haar functie in Frankrijk sinds de moord op Samuel Paty in de herfst van 2020.