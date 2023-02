LeBron James pakt het puntenrecord dat bijna 39 jaar in handen was van Kareem Abdul-Jabbar

Bijna 39 jaar stond het puntenrecord op naam van Abdul-Jabbar, maar James is hem met 38.390 punten voorbij. Hij heeft er nu drie meer dan zijn legendarische voorganger en is nog niet van plan te stoppen. De speler van de Los Angeles Lakers brak het record tien seconden voor het einde van het derde kwart in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Hij deed het met een fadeaway shot en daar was hij ook op uit, vertelde hij na afloop. Het schot, waarbij de schutter iets naar achteren springt, is zijn handelsmerk.

Na het historische punt werd de wedstrijd stilgelegd, waarna de nieuwe recordhouder onder meer door zijn aanwezige voorganger werd geëerd. ‘Het was duidelijk dat hij van plan was de hele sport te domineren. En dat twintig jaar lang’, zei de inmiddels 75-jarige Adbul-Jabbar. ‘Je kunt hem alleen maar complimenten geven voor de manier waarop hij speelt en dit volhoudt.’

Beeld Photo News

Abdul-Jabbar was sinds 5 april 1984 de topscorer aller tijden van de NBA. Hij nam het record toen over van Wilt Chamberlain. Vijf jaar later stopte de speler van de Los Angeles Lakers op zijn veertigste, na 1560 competitiewedstrijden.

James (38) had veel minder wedstrijden nodig om de 38.387 punten in te halen. Hij speelde tot nu toe 1410 wedstrijden voor drie clubs, waarmee hij alle drie kampioen werd. Met Miami Heat lukte dat in 2012 en 2013, waarna hij overstapte naar de Cleveland Caveliers, de club waar hij in 2003 was begonnen. Die club maakte hij in 2016 kampioen, de Lakers volgden in 2020.

Niet van plan te stoppen

Extra knap is dat zijn spel niet eens alleen op scoren gericht is. Hij wordt meer gezien als een passer en staat ook vierde in de lijst met meeste assists. Zijn aantal van 10.354 is nog wel ver verwijderd van het record van 15.806 van John Stockton, maar James is nog lang niet van plan te stoppen.

‘Ik voel me goed en mijn lichaam werkt ook nog goed mee. Maar het gaat allemaal om het mentale aspect. Als ik gemotiveerd blijf om voor kampioenschappen te strijden, heb ik het gevoel dat ik dat nog kan.’

Wat dat betreft heeft James dit seizoen wel een probleem. Zijn Lakers staan op dit moment derde van onderen in de Western Conference League. Zijn 38 punten tegen Oklahoma waren ook niet genoeg om te winnen, het werd 133-130 voor de bezoekers.