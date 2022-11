Laten we hopen dat het Planbureau het voor één keer wel bij het rechte eind heeft: de nieuwe Ons Geld-nieuwsbrief

Beste lezer,

Hogere energieprijzen, duurdere treintickets, de oorlog in Oekraïne: deze nieuwsbrief was de afgelopen weken niet echt om vrolijk van te worden. Gelukkig kunnen we deze keer wel beginnen met wat beter nieuws. Het Planbureau voorspelt dat het ergste van de inflatie achter de rug ligt: nog dit jaar raken we weg uit de dubbele cijfers en eind volgend jaar zouden we weer landen bij een gezonde twee procent. Al moeten we toch ook hier weer een kanttekening bij maken. Het Planbureau heeft zijn prognoses afgelopen jaar telkens moeten bijsturen en onderschat de inflatie al maandenlang.

Gelukkig kent ons land de automatische loonindexering, waardoor onze lonen mee de levensduurte volgen. Dat zorgt wel voor een loonhandicap met onze buurlanden. Door de loonnormwet is het dan ook zo dat er op dit moment voor de werkgevers geen ruimte is voor nog extra loonsverhogingen boven op de index. Onaanvaardbaar voor de vakbonden, die woensdag dan ook een actiedag hielden. Opnieuw zal de regering het loonoverleg uit het slop moeten halen. Het is intussen een slechte traditie geworden. “Wie heeft de moed om de loopgraven te verlaten?”, stelt onze hoofdcommentator Bart Eeckhout terecht de vraag.

Want dat bij heel wat bedrijven het water momenteel ook aan de lippen staat, is intussen wel duidelijk. Zo luidden drie kleine ondernemers in onze krant de alarmbel. “De maandelijkse elektriciteitsprijs steeg in een jaar tijd van 2.000 euro naar 9.000 euro, voor gas gaat het om een verhoging van 900 naar 4.200 euro per maand”, klinkt het bij bakker Jan Dierickx Visschers. En hij staat zeker niet alleen. Laten we hopen dat het Planbureau het voor één keer wel bij het rechte eind heeft.

De sportliefhebbers kunnen vanaf volgende week zondag gelukkig even alle zorgen opzij zetten met het Wereldkampioenschap voetbal. Alhoewel ook daar weer een zwart randje aan zit, gezien de mistoestanden bij de bouw van de stadions en de recente homofobe uitspraken van de Qatarese WK-ambassadeur. “Het is maar de vraag hoeveel ze zich daarvan aantrekken bij de FIFA”, zegt professor sportmanagement Bram Constandt (UGent). “Negatieve financiële gevolgen zijn het enige wat echt verandering teweeg kan brengen in het beleid van de FIFA.”

Al genoeg slecht nieuws, dus zullen we het hier maar niet hebben over de toenemende Duitse afhankelijkheid van China en het feit dat de internationale handel met Rusland nog altijd boomt. Er is één Amerikaan die zich deze week – en misschien wel de rest van zijn leven – van het geopolitieke toneel en van de inflatie weinig zal aantrekken: een gelukkige uit Los Angeles won dinsdag twee miljard dollar bij de Amerikaanse Powerball-loterij. Dan hoef je je over je energiefactuur natuurlijk weinig zorgen te maken.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist

