Lannoo en ‘De Morgen’ presenteren ‘De brieven’ van Joël De Ceulaer

Ze hadden hun eigen plek in De Morgen, pontificaal op pagina 2 van de papieren krant, elke zaterdag opnieuw. De brief van Joël De Ceulaer was het begin van het weekend voor talloze lezers. Zij kunnen nu exclusief en aan een aantrekkelijk voordeeltarief deze nieuwe verzamelbundel in huis halen.

Concreet telt De brieven 512 pagina’s, goed voor meer dan 150 brieven én een speciaal voorwoord van oud-reclamemaker en auteur Guillaume Van der Stighelen. De hardcover, die normaliter 35,99 euro zou kostten, is nu te koop voor 24,99 euro.

Cover van 'De brieven'. Beeld RV

“Of hij met zijn wekelijkse brief kon stoppen, zo vroeg hij mij plots”, zegt hoofdredacteur Remy Amkreutz. “Een pauze, al dan niet definitief, dat wist hij nog niet zeker. Hij nam afscheid en werd meteen nog méér gemist. Door ons, op de redactie, en door zijn lezers, die naar de krant schreven. Voor hen is dit boek meer dan een collector’s item of een licht satirische terugblik op het recente Vlaamse verleden. Het vult – toch tot zijn eventuele terugkeer – de plek op die leeg is komen te staan.”