Lange files op Europese wegen richting zuiden, verkeerspiek rond 15 uur

In Frankrijk staat er rond 9.30 uur al 300 kilometer file in totaal. Ondertussen is de drukte op de Autoroute du Soleil al toegenomen, ook voor Lyon. Alles samen is er van noord naar zuid een extra wachttijd van bijna 4,5 uur

In Duitsland is het vooral erg druk in Zuid-Duitsland met files, tot meer dan een uur vertraging, op de A8 München-Salzburg.

In Zwitserland staat er een file van tien kilometer of anderhalf uur vertraging voor de Gothardtunnel richting Italië en vier kilometer file richting noorden of veertig minuten vertraging.

Oostenrijk heeft te kampen met slecht weer. Heel wat lokale wegen zijn er afgesloten en dat zorgt ook voor extra verliesuren op de snelwegen. Omdat de files voor oponthoud zorgen is het aan de Tauerntunnel zelf redelijk rustig, maar op de snelweg ernaartoe is het twee uur wachten.

Ook Slovenië kampt met wateroverlast. De A1 tussen Ljubljana en Maribor is in beide richtingen afgesloten, al is dat een snelweg die Belgen niet veel gebruiken.

Tot slot is het in Italië erg druk op de A1 Milaan-Bologna met lange files bij Piacenza.

Morgen wordt een van de drukste verkeersdagen van de zomer. Er geldt code rood in heel Europa voor vertrek en het wordt een zwarte dag in Frankrijk. Touring waarschuwt voor extreem moeilijk verkeer met monsterfiles. De piekuren duren van 8.00 tot 17.00 uur en de verkeerspiek wordt rond het middaguur verwacht.