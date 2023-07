Laatste zoektocht naar 2,5-jarige Emile in Frankrijk afgerond zonder resultaat

Het onderzoek naar de verdwijning van Emile wordt voortgezet, maar de autoriteiten zien geen heil meer in het uitkammen van het dorp en het bergachtige gebied waar het jongetje zaterdagnamiddag voor het laatst is gezien. Het onderzoek gaat verder met onder meer analyses van het terrein en met gesprekken van betrokkenen.

Emile liep zaterdag in zijn eentje aan het eind van de middag door het gehucht Haut-Vernet waar zijn opa en oma een vakantiehuis hebben en de familie van Emile vakantie viert. Het gaat om een teruggetrokken familie uit een plaats in de omgeving van Marseille, La Bouilladisse, en de familie zou zeer conservatief rooms-katholiek zijn. De familie en enkele buurtbewoners zijn woensdagavond in het kerkje van Haut-Vernet bijeengekomen voor een gezongen mis naar aanleiding van de verdwijning van het jongetje.

Alle panden in en rond Haut-Vernet zijn helemaal doorzocht en de 25 inwoners zijn gehoord. Er werd ook een tiental auto’s doorzocht en daarbij is een bloedspoor gevonden, maar dat bleek dierenbloed.

Na vier dagen intensief zoeken door honderden politiemensen, brandweerlieden, vrijwilligers, gespecialiseerde eenheden van het leger en van het vreemdelingenlegioen is er geen enkel spoor van Emile in de wijde omgeving gevonden. En er is geen enkele aanwijzing binnengekomen over wat zich mogelijk afgespeeld kan hebben. Frankrijk is al sinds het weekend in de ban van de verdwenen Emile. Het Openbaar Ministerie in Digne-les-Bains heeft nog steeds geen idee wat er is gebeurd en “sluit niets uit, ongeluk, ontvoering, moord”.

Het gehucht Haut-Vernet, onderdeel van de gemeente Le Vernet, wordt waarschijnlijk afgesloten voor niet-bewoners in het komende lange weekeinde. Vrijdag is de nationale feestdag. Mogelijk komen onwelkome belangstellenden een kijkje nemen. Het dorp is niet geheel onbekend met slecht nieuws. In 2015 stortte circa 3 kilometer van het dorpsplein een Duitse Airbus A320 op een berg neer. Het toestel werd met 150 mensen aan boord door een zelfmoord plegende piloot opzettelijk tegen de bergen gevlogen. Niemand overleefde het.