Laatste week om energiesteun aan te vragen: deze premies zijn er en zo vraag je ze aan

In het licht van de torenhoge energieprijzen kwam de federale regering met verschillende maatregelen voor de consument. Er werden intussen 4,7 miljoen premies uitgekeerd, goed voor een totaal bedrag van ruim 844 miljoen euro. Hebt u recht op deze premies maar hebt u deze nog niet ontvangen? Dan hebt u nog tot zondag om ze aan te vragen.

Welke premies zijn er?

Met het basispakket energie geeft de overheid voor de maanden november en december een korting op de energiefactuur voor gas (135 euro) en elektriciteit (61 euro), samen dus 196 euro per maand. Dat is later nog uitgebreid met een tweede basispakket voor de maanden januari, februari en maart (183 euro voor elektriciteit, 405 euro voor gas).

Daarnaast zijn er ook nog de eenmalige stookoliecheque van 300 euro en een eenmalige pelletpremie voor de aankoop van ten minste 500 kilo houtpellets in bulk.

Voor wie zijn de premies?

Enkel variabele contracten voor huishoudelijk gebruik komen in aanmerking voor het basispakket energie. Wie een vast contract heeft, komt enkel in aanmerking als dat afgesloten of hernieuwd werd na 30 september 2021.

Een stookoliecheque is voorzien voor elk huishouden aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf. Dat kan maar één keer, ongeacht het aantal ontvangen leveringen.

De pelletpremie kunt u éénmalig aanvragen als uw hoofdwoning hoofdzakelijk verwarmd wordt met pellets. Deze premie is niet te combineren met de stookoliecheque of het basispakket voor gas.

Huishoudens met het voordelige sociaal tarief hebben geen recht op het basispakket of de pelletpremie.

Wat moet je ervoor doen?

Het basispakket energie werd in de overgrote meerderheid van de gevallen automatisch uitgekeerd door de energieleveranciers. Soms is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat de klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met het Rijksregister. Dat kan het geval zijn door een andere spelling van de gegevens, het gebruik van een roepnaam of omdat de code van de teller op een ander adres dan de woonplaats staat. En gezinnen met een gemeenschappelijke gasverwarming zoals in een flatgebouw, krijgen de gaspremie niet automatisch.

Aanvragen kan online of via aangetekende zending. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Economie, voor zowel het basispakket elektriciteit als gas en de premies voor pellets en stookolie. Aanvragen kan nog tot en met zondag, voor het tweede basispakket energie ligt de deadline op 31 juli.