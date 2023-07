Laatste dag voor de belastingaangifte via Tax-on-Web

Ook de Belgen die de aangifte indienen via een boekhouder, hebben nu 15 juli als deadline. Enkel voor zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten geldt nog een uitstel tot 18 oktober.

Volgens de laatste cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën waren er woensdag al 1.526.170 aangiftes in Tax-on-Web van burgers en 420.983 aangiftes via een mandataris zoals een boekhouder. Daar komen nog de elektronische aangiftes bovenop die ingevuld zijn door een ambtenaar van de fiscus.

Wie alsnog een foutje ontdekte in zijn aangifte, kan tot 15 juli de aangifte eenmalig wijzigen. Na zaterdag is een correctie dus niet meer mogelijk via Tax-on-Web.

De deadline voor wie blijft zweren bij de aangifte op papier, is zowat twee weken geleden gepasseerd. De papieren aangiftes moesten ten laatste op 30 juni binnen.

Wie de aangifte te laat indient bij Vadertje Staat, kan een boete van 50 tot 1.250 euro krijgen en een eventuele belastingverhoging van 10 tot 200 procent op het niet-aangegeven inkomen.

Tax-on-Web opende voor aanslagjaar 2023 - inkomstenjaar 2022 - op 26 april de deuren. Voor het eerst is de aangifte volgens de fiscus genderneutraal. Terwijl vroeger de man automatisch in de eerste kolom stond en de vrouw in de tweede, is dat nu de oudste eerst.