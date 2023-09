Kwik bereikt 31,9 graden in Ukkel: op één na warmste dag van het jaar en vierde dagrecord van de week

Nooit eerder was het zo warm op 10 september in ons land. Het vorige record was al meer dan 125 jaar oud en dateerde van 10 september 1895. Toen werd het 28,5 graden. “Het was ook de warmste eerste decade (10 dagen, red.) van september”, aldus Dehenauw. “Het werd gemiddeld ongeveer 21,8 graden. Het vorige record dateerde uit 2005, toen we 20,5 graden haalden.” De hoge temperatuur op zondag is meteen ook goed voor het vierde dagrecord van de week.

Eerste hittegolf ooit in september

We kenden de afgelopen week de allereerste hittegolf ooit in september in ons land. Vandaag was het de zesde tropische dag op rij in Ukkel. Dat was al geleden van augustus 2020. Toen waren het er acht.

De reeks van zes tropische dagen op rij is overigens de vierde langste uit de meetgeschiedenis van het KMI, die in 1833 begon. Alleen in 1976 (15 dagen, van 24 juni tot 8 juli), 2020 (acht dagen, van 6 tot 13 augustus) en 1911 (zeven dagen, van 8 tot 14 augustus) was de reeks langer. Die reeksen vielen wel allemaal in volle zomer, tussen eind juni en midden augustus, wanneer de zon veel hoger staat en de dagen twee tot drie uur langer duren.

Een reeks van zes zetten we overigens ook neer in 1975 (3 tot 8 augustus) en 1941 (7 tot 12 juli).