Kwiatkowski wint Tourrit na loodzware solo op Grand Colombier, Pogacar pakt seconden op Vingegaard

Alsof het nog niet zwaar genoeg was de afgelopen ritten, kregen de renners een loodzwaar drieluik voorgeschoteld. Met een voorgerecht dat kan tellen: aankomst boven op de Grand Colombier. Wél in hun voordeel is de afstand: slechts 138 kilometer.

Een traditionele rustige aanloop naar een aankomst bergop - met een grote groep die zich makkelijk kan afscheuren - wordt het niet. Opnieuw oorlog. Lotto Dstny toonde zich daarin enorm gretig, maar zowel Campenaerts, Vermeersch en Frison geraakten niet aan het front.

Na dertig kilometer aanvallen en terugwaaien, kon er toch een groepje wegrijden. Negentien renners met Mohoric, Asgreen, Stuyven, Kwiatkowski, Zimmerman, Teunissen, Wright, Bettiol en Latour als belangrijkste namen. Ook Lotto Dstny slaagde in zijn opzet en kreeg Maxim Van Gils mee voorin. Wie de slag wel miste was Brian Coquard. Hij wilde de Franse haan nog wat extra laten kraaien op Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag, en probeerde nog alleen naar de kop te rijden, maar dat lukte niet. Een typische chasse patate. Deels te wijten aan het peloton, waar het tempo geen moment zakte. De mannen van UAE reden hard op kop en gaven de ruime kopgroep niet meer dan vier minuten voorsprong. Het was duidelijk: Tadej Pogacar mikt op ritwinst.

Op de eerste beklimming, de ongecategoriseerde Col de la Lèbe, werd het verschil niet gemaakt. Behalve voor Caleb Ewan. De Australiër loste uit het peloton en belandde helemaal geïsoleerd op tien minuten achterstand. Even later verdween hij uit koers. Niet de Tour waar hij op hoopte. Voorin dunde de kopgroep nog wat uit, maar het was dan al uitkijken naar de laatste achttien kilometer, de Grand Colombier. 17,4 km aan 7,1 procent: garantie op spektakel.

Op de flanken van de Colombier scheurden de beste klimmers zich af voorin. Met daarbij Maxim Van Gils. Samen met Pacher, Shaw, Mohoric en Tejada hield de jonge klimmer lang stand voorin. Uit het niets keerde Kwiatkowski terug. En de Pool liet de andere vluchters meteen genadeloos achter. In het peloton moesten Van Aert, Benoot en Kelderman al snel lossen, Vingegaard koos dan maar steevast voor het wiel van Pogacar. De sterke UAE trein bepaalde voortdurend het tempo, maar dichter bij Kwiatkowski geraken lukte niet.

De Grand Colombier leek een muis te baren, tot Adam Yates een eerste bommetje dropte op drie kilometer van de top. Maar een vervolg kwam er niet meteen. Tot de slotkilometer. Pogacar ging er razendsnel van door en leider Vingegaard kon niet volgen. De Deen moet uiteindelijk vier seconden toegeven, maar behoudt wel zijn gele trui met negen seconden. Net voor Pogacar reed Maxim Van Gils nog naar een tweede plaats. Wat een prestatie van de jonge Belg.