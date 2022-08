Kwestie-Lahbib nog niet van de baan, N-VA: ‘We kunnen enkel vaststellen dat ze haar functie niet volwaardig kan uitvoeren’

Hadja Lahbib (MR) kwam vlak na haar aanstelling als minister onder vuur te liggen door een omstreden reis naar de Krim in juli vorig jaar. Eerder had ze aangekondigd naar Oekraïne te willen afreizen, maar dat ligt nu moeilijk.

“Het standpunt van Oekraïne is niet veranderd”, zegt een niet nader genoemde regeringsbron aan de VRT. “Onze minister van Buitenlandse Zaken heeft geen enkele garantie gegeven dat een bezoek aan Kiev in dit stadium mogelijk is. Wij verwachten nog steeds dat België uitleg geeft over de Krim-reis.”

Zondag had minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die premier De Croo vervangt tijdens diens vakantie, nog gezegd dat er “geen vertrouwensbreuk” was naar aanleiding van het incident. Dat zou volgens hem blijken uit een brief van Oekraïens minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba aan Lahbib. “Uit de briefwisseling blijkt duidelijk dat Oekraïne en België op dezelfde lijn zitten”, klonk het.

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover, die eerder de kat de bel aanbond, is bezorgd. “Een gezonde relatie met Oekraïne is in deze tijden van een essentieel belang voor een minister van Buitenlandse Zaken”, klinkt het. “We kunnen op basis van deze informatie dus enkel vaststellen dat mevrouw Lahbib haar functie niet volwaardig kan uitvoeren.”

De Roover wil dat de brief van Oekraïens minister Kuleba, waarnaar minister Van Quickenborne verwees, gedeeld wordt met het parlement. Hij schreef daartoe een brief aan Kamervoorzitter Éliane Tillieux. “Van Quickenborne wekte zondag een valse indruk over de relatie met Oekraïne. Ik vraag hem dan ook met aandrang om de brief waarop hij zich baseerde te delen met het parlement”, besluit De Roover.

Waarover ging dit weer?

Meteen na haar aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken, raakte bekend dat Lahbib, toen nog journaliste, in juli vorig jaar naar de Krim reisde. Het schiereiland maakt deel uit van Oekraïne, maar werd in 2014 illegaal door Rusland geannexeerd.

Lahbib reisde via Rusland, iets wat in Oekraïne gezien wordt als openlijke steun aan Rusland. Bovendien werd haar reis betaald door de organisatoren van een Russisch cultuurfestival, dat banden heeft met de dochter van president Poetin.

Volgens de Oekraïense wet is het verboden via Rusland naar de Krim te reizen. Een mogelijk gevolg is dat Lahbib een inreisverbod krijgt tot 2024, zoals de Oekraïense wet voorschrijft.