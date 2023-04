Kwaliteit opleiding verpleegkunde baart grote zorgen

Er zijn in Vlaanderen twintig secundaire scholen die een driejarige HBO5-opleiding aanbieden. Slechts drie van hen kregen een volledig gunstig advies. Dertien scholen voldoen gedeeltelijk, vier scholen kregen een ongunstig advies. Opvallend, aldus de krant, is dat die laatste groep ruim 40 procent van alle HBO5-leerlingen vertegenwoordigen.

De Onderwijsinspectie lijst tal van inbreuken op. In sommige gevallen is er geen of te weinig begeleiding bij stages. Vaak zijn er te weinig contact­momenten. De scholen worden ­gesubsidieerd om 36 uur onderwijs aan te bieden, sommige komen voor bepaalde trajecten maar aan 20 of 28 uur per week. Meerdere scholen bieden zogezegde ‘afstudeerrichtingen’ aan, zoals psychiatrisch verpleegkundige of een eenzijdige focus op ouderenzorg, wat niet mag.

Bij de inspectie nuanceert men door te stellen dat scholen vooral tegen de rigide regelgeving van het secundair onderwijs aanlopen. Daarnaast is soms ook maar een klein deel van de opleiding dat leidt tot een negatief resultaat.

Bij de scholen zelf klaagt men vooral over het feit dat de opleiding al twintig jaar lang werd verwaarloosd door de politiek.