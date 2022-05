KU Leuven zet prof aan de deur voor grensoverschrijdend gedrag

In februari bracht Het Laatste Nieuws naar buiten dat J.P. de afgelopen tien jaar een reputatie had opgebouwd van grensoverschrijdend gedrag. “Hij heeft ons jarenlang bestookt met mails vol pornografie, islamofobie en homofobie”, getuigde een collega.

Tijdens een reis naar Rome zou hij zijn trouwring hebben uitgetrokken tussen de studenten en geroepen hebben: “Wordt er hier nog geneukt vanavond?” Hij zorgde voor een toxische sfeer waardoor collega’s zich anders gingen kleden. Volgens informatie van De Morgen ging hij ook regelmatig doorzakken in de fakbar van Letteren, tot hij daar na enkele incidenten niet meer welkom was. Sindsdien daagde hij daar niet meer op.

Op dinsdag bracht de KU Leuven de studenten en medewerkers op de hoogte dat de universiteit de samenwerking met J.P. in onderling overleg stopzet. Dat gebeurt onmiddelijk, zo bevestigt een woordvoerder van KU Leuven, maar toch zijn er nog bepaalde “contractueel afdwingbare” afspraken gemaakt voor de periode daarna. J.P. moet tot 31 december een bezinningsperiode inlassen.

“Hij volgt in die periode een persoonlijk coachingtraject om te werken aan gepaste omgangsvormen”, zo staat in de mail van decaan Liesbet Heyvaert.

Heyvaert zegt dat J.P. ook zijn spijt wil betuigen aan alle studenten en collega’s die hij door een ongepast uitlating of handeling heeft gekwetst. “Hij wenst zich daarvoor uitdrukkelijk te verontschuldigen.”

De faculteit moedigt studenten en medewerkers aan om bij vragen over dit dossier of over grensoverschrijdend gedrag in het algemeen contact op te nemen met het zogeheten vertrouwensnetwerk. In het verleden stapte zo al een studente met een klacht over J.P. naar het vertrouwensnetwerk. Daar zou haar zijn afgeraden om formeel klacht in te dienen.

Maar in 2018 startte de KU Leuven toch een remediërings- en opvolgingstraject met de professor. Dat traject liep in principe nog tot september 2022. Nu zet de universiteit dan toch de samenwerking stop. Het is onduidelijk of dat gebeurt naar aanleiding van nieuwe meldingen na het artikel van Het Laatste Nieuws.

Volgens studentenblad Veto was er eerder deze maand wel een tuchtprocedure tegen de man opgestart en gaf hij al geen les meer sinds het verschijnen van het artikel in Het Laatste Nieuws, in februari. “Om de rust te bewaren”, zei de decaan toen.

Die tuchtprocedure wordt automatisch stopgezet door het vertrek van J.P. Zijn persoonlijke pagina op de website van KU Leuven is ook meteen verwijderd. “Met het vertrek (...) draait de faculteit de bladzijde om”, zo staat in de interne mededeling. “Mee omwille van de privacy van alle betrokkenen zal er niet verder gecommuniceerd worden.”