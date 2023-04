KU Leuven verbiedt lezing van controversiële Oostenrijkse ex-neonazi: ‘Uitzonderlijk geval’

Op woensdag 19 april zou Martin Sellner komen spreken bij het NSV over ‘de identitaire strijd en haar toekomst’. De 34-jarige Sellner maakte als jonge kerel deel uit van de Oostenrijkse neonazi-scene. Toen hij 17 jaar oud was, kleefde hij posters met een hakenkruis op een synagoge. Later groeide hij uit tot de leider van Identitären Bewegung Österreich (IBO).

Hij werd wereldberoemd, en berucht, na de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Na de dodelijke raid op twee moskeeën bleek dat de dader een donatie had overgemaakt naar Sellner en kwam er een huiszoeking op zijn adres in Oostenrijk. Sellner en de terrorist bleken elkaar ook via e-mail te hebben gesproken.

De lezing bij het NSV zou doorgaan in het Leo XIII Pedagogisch Instituut, maar na navraag van De Morgen laat de KU Leuven nu weten dat ze dat niet langer toestaat, na overleg met het Leuvense stadsbestuur. Burgermeester Ridouani (Vooruit) laat weten dat er overleg is geweest, maar de beslissing bij KU Leuven ligt.

“In uitzonderlijke gevallen kan en zal KU Leuven vooraf beslissen om een evenement niet te laten doorgaan", zo staat in een statement van de universiteit. “KU Leuven beslist nu om die lezing in haar lokalen om veiligheidsredenen te verbieden. Martin Sellner werd eerder op die gronden al de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd.”

Sellner is inderdaad in 2018 opgepakt op een Britse luchthaven, twee dagen vastgezet en het land uitgezet, samen met zijn huidige echtgenote Brittany Pettibone. KU Leuven benadrukt in haar statement verder dat ze “de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel” draagt. De nationalistische studentenvereniging NSV heeft nog niet gereageerd op de vragen van De Morgen.

Sellner heeft zich, zeker na Christchurch, regelmatig gedistantieerd van neo-nazisme en geweld, maar nam de leiding in de ontwikkeling van het Europese nieuw-rechts.

“Het nationaal-socialisme is besmeurd op een manier waarop het nooit tot politiek succes kan leiden en nieuw-rechts kwam met nieuwe terminologie zoals omvolking en remigratie”, zegt Bernhard Weidinger, die rechtsextremisme onderzoekt aan Döw, het documentatiecentrum voor het verzet in Wenen. “De visie is nog altijd vergelijkbaar, want het gaat om wereldwijde apartheid, waarbij mensen niet horen te mengen met elkaar.”

Sellner maakte nog maar net bekend dat hij op 4 mei, twee weken na de lezing dus, in Wenen voor de rechter moet verschijnen voor het aanzetten tot haat tegen vluchtelingen.

Nadat in december de Duitse veiligheidsdiensten een potentiële staatsgreep door zogezegd Reichsbürger verijdelden, trok Sellner het gevaar van die beweging in twijfel. Maar vooral schreef hij op Telegram: ‘de waarheid is dat van elk asielcentrum meer gevaar uitgaat voor onze kinderen, dan voor ‘reichsbürgers’.

Oostenrijk vervolgt Sellner al enkele jaren. Het Lambda-symbool van de identitaire beweging is er verboden sinds 2021, zoals dat van bepaalde terroristische groeperingen zoals IS. Afgelopen najaar verloor Sellner nog een zaak tegen ÖVP-politicus Thomas Stelzer. Sellner had beweerd dat de gouverneur een Syriër had “binnengelaten” die naar een 15-jarige had verkracht en daarom “mede-verkrachter” was. Ook zou hij zo een “omvolking” organiseren.

Sellner zoekt donaties via zijn profielen op sociale media. Op Telegram heeft hij 50.000 volgers, maar zijn populaire YouTube-profiel is hij sinds 2020 kwijt. Ook Twitter, Facebook en Instagram hadden zijn profielen toen al verwijderd.