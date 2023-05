KU Leuven ontslaat professor die veroordeeld werd voor verkrachting van studente: ‘Manifest en langdurig volgehouden, vrijpostig en ongepast gedrag’

De professor Onderwijskunde aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen werd vorig jaar door de rechbank van Tongeren veroordeeld omdat hij in 2016 tijdens een congres in Barcelona een studente had verkracht. De feiten kwamen pas twee jaar later officieel naar buiten toen een familielid naar de KU Leuven stapte.

“Sinds september 2018 was de professor al de toegang tot de gebouwen van KU Leuven ontzegd en was contact met studenten verboden”, zegt de universiteit in een persbericht. “De interne tuchtprocedure werd de voorbije maanden grondig gevoerd. De professor tekende beroep aan tegen een eerste uitspraak, maar de Raad van Bestuur heeft zich nu definitief uitgesproken. Die bevestigde dat door manifest en langdurig volgehouden, vrijpostig en ongepast gedrag de tuchtnorm van KU Leuven in die mate overschreden werd dat de zwaarst mogelijke tuchtsanctie de enig mogelijke conclusie is, namelijk afzetting.”

De man wordt met onmiddellijke ingang ontslagen. Als gevolg daarvan verliest hij het door hem aan KU Leuven opgebouwde ambtenarenpensioen.

Toen het nieuws uitlekte, werd de Leuvense universiteit fel bekritiseerd: de instelling zou niet kordaat genoeg hebben opgetreden tegen de professor. Zelfs na de officiële klacht in 2018 zou de man nog maanden aan de slag zijn geweest en mocht hij het academiejaar afwerken. Uiteindelijk bleek dat de KU Leuven niets te verwijten viel: het gerecht had “met expliciete aandrang” gevraagd om “niets te doen wat de verdachte zou kunnen alarmeren”.

‘Geen plaats voor dit gedrag aan universiteit’

“Deze sanctie is een belangrijke stap in deze zaak die onze gemeenschap zeer sterk beroert”, zegt rector Luc Sels. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar het slachtoffer, dat nooit gewild heeft dat deze zaak ook het voorwerp werd van publiek debat, maar ook naar iedereen die in onze samenleving met grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd. Laat zeer duidelijk zijn: dergelijk gedrag, in welke vorm dan ook, heeft geen plaats aan de universiteit. Als universiteit willen we alle collega’s en studenten een sociaalveilige, respectvolle en inclusieve werk- en leeromgeving bieden. Die omgeving creëren is een voortdurende opdracht waar we ook na vandaag blijven aan werken.”

De universiteit blijft dan ook iedereen die zelf slachtoffer of getuige is van grensoverschrijdend gedrag oproepen om dit te melden.