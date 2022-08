KU Leuven-onderzoeker hackt Starlink van Elon Musk met 25 dollar aan materiaal, en wordt beloond met 12.000 dollar

Aan de hand van Starlink is het mogelijk om op het web te surfen zonder dat je er internetkabels voor nodig hebt. Ruimtevaartbedrijf SpaceX stuurde daarvoor ruim drieduizend kleine satellieten de ruimte in die verbinden met een compacte schotel. Die heeft niet meer nodig dan elektriciteit.

Die schotel, met de bijnaam Dishy McFlatface, kon de Belg Lennert Wouters hacken. Om in te kunnen breken, moest hij het apparaat om te beginnen fysiek openbreken. Daarvoor gebruikte hij een warmtepistool, gereedschap om het open te wrikken, oplosmiddel isopropanol en “veel geduld”, aldus Wouters.

Daarna kwam het hacken. Hij soldeerde een kleine computer op de printplaat van de satellietschotel om daarmee de beveiliging van het toestel te omzeilen. Die computer maakte hij aan de hand van onderdelen die vrij verkrijgbaar zijn en in totaal zo’n 25 dollar kosten. Door de hack kon hij in de achterliggende systemen van de schotel, maar veel deed hij er niet mee want hij wilde vooral leren hoe het Starlink-netwerk in elkaar zit. “Het is de eerste stap”, zei Wouters aan De Standaard.

Het was wel voldoende om complimenten te krijgen van Musks bedrijf. “We vinden de aanval technisch indrukwekkend. We leveren Starlink-systemen in de hele wereld. Het is moeilijk, misschien onmogelijk, om de ­ toestellen helemaal waterdicht te maken”, schrijft SpaceX in een paper. Bovendien kreeg Wouters een beloning van 12.000 dollar. Hij was dus niet aan zijn sluitstuk toe toen hij samen met collega’s van de KU Leuven in 2020 een Tesla Model X hackte, van dat andere Elon Musk-bedrijf.