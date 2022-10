KU Leuven greep niet in na melding van verkrachting door professor: ‘Compleet onbegrijpelijk’

Zelfs na de officiële klacht in 2018 bleef de prof nog maanden aan de slag en mocht hij het academiejaar afwerken. "Een doofpotoperatie van de unief", zeggen verschillende bronnen. De professor werd afgelopen donderdag veroordeeld.

De studente stapt meteen na de feiten naar een vertrouwenspersoon van de KU Leuven, en in november 2016 worden zowel de decaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen als de centrale ombudsdienst van de universiteit op de hoogte gebracht. Maar de universiteit grijpt niet in.

Waarom de Leuvense universiteit niet meer actie ondernam, is volgens onze bronnen "compleet onbegrijpelijk". De professor was immers al eerder in opspraak gekomen, er waren al eerder meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Alleen, er gebeurt na de melding van de studente amper iets. Geen tuchtprocedure, geen intern onderzoek, geen melding bij de politie.

In 2018, de prof is dan nog steeds aan de slag, komt de zaak opnieuw onder de aandacht als de ouders van het slachtoffer naar de unief stappen. Er volgt een klacht bij de politie, en de federale gerechtelijke politie wordt belast met het onderzoek. Ook dan blijft de prof aan de slag. Pas in september 2018 wordt hij op non-actief gezet.

De officiële uitleg van de universiteit luidt dat er op vraag van de gerechtelijke autoriteiten niets ondernomen werd om het strafonderzoek niet in gevaar te brengen.