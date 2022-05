Kristof Calvo: ‘Tijd voor Vivaldi om een nieuw regeerakkoord te schrijven’

Volgens Calvo, die getipt werd als nieuwe voorzitter voor Groen maar zich uiteindelijk geen kandidaat stelde, moet de regering ambitieuzer zijn. “Vivaldi is een verdienstelijk crisiskabinet geweest, maar er moet meer gebeuren. Eigenlijk zou Alexander De Croo (Open Vld) als premier moeten zeggen: in plaats van al die partijcongressen, laten we opnieuw rond de tafel zitten en een nieuw regeerakkoord schrijven, een update.”

Het Groen-kopstuk wijst erop dat we intussen in een nieuwe realiteit leven. “Het vorige regeerakkoord werd geschreven aan de vooravond van de tweede coronagolf, Trump was nog president, er was nog geen nieuwe Duitse regering en nu is er oorlog op ons continent.”

“Een update hoeft geen tabula rasa te zijn”, voegt het Kamerlid daaraan toe. “Maar een klassiek begrotingsakkoord is onvoldoende om de grote uitdagingen te tackelen. Logische prioriteiten zijn dan de versnelling van de energietransitie en een ambitieuze fiscale hervorming. Die hervorming zou echt geconcretiseerd moeten worden.”

Of de oproep van Calvo voor een nieuw regeerakkoord gehoor krijgt binnen de regering, valt nog af te wachten. Volgens Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere, die ook deelnam aan het debat in De Zevende Dag, is het eerder een kwestie van het beleid permanent aan te passen aan de nieuwe gebeurtenissen.