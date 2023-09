Krijgt India een andere naam? Wereldleiders tijdens de G20-top verwelkomd in ‘Bharat’

De geruchten werden aangewakkerd door een staatsuitnodiging voor een dinerreceptie voor wereldleiders tijdens de G20-top van komend weekend. Daarin werd verwezen naar het hoofd van het land als de ‘President van Bharat’, de Hindi- of Sanskriet-versie van het woord ‘India’.

Hoewel de regerende Bharatiya Janata partij (BJP), geleid door premier Modi, geruchten over een officiële naamsverandering heeft ontkend, hebben functionarissen bevestigd dat Bharat steeds vaker zal worden gebruikt in officiële communicatie.

De beslissing om Bharat te gebruiken in de uitnodigingen voor de G20, kon op veel steun rekenen vanuit de BJP. Een minister, Dharmendra Pradhan, zei dat het een stap was in het overwinnen van de “koloniale mentaliteit”. “Dit had eerder moeten gebeuren. Het geeft veel voldoening aan de geest. Onze introductie tot ‘Bharat’. We zijn er trots op.” Maar er was ook veel kritiek, met oppositiefiguren die hekelden wat volgens hen een cynische en zelfvernietigende vervorming van de identiteit van het land zou zijn.

India, Bharat of Hindustan?

In afwachting van de top worden bezoekers in de hoofdstad al maandenlang verwelkomd met een helder logo dat verwijst naar de twee officiële namen van het land: ‘Bharat’ in het Hindi of Sanskriet, en ‘India’ in het Engels. Maar het land wordt ook nog Hindustan genoemd, veel rechtse hindoegroepen hebben gepleit dat dat de officiële naam wordt. Opmerkelijk is dat al die namen al lang voor het koloniale tijdperk gebruikt werden. Zo is de naam ‘India’ eeuwen geleden ontstaan in verband met de Indusvallei, die in het noordwesten van het land ligt.

Op billboards van de G20-top wordt zowel verwezen naar India als Bharat (in het Hindi). Beeld AFP

Sinds premier Narendra Modi in 2014 aan de macht kwam, heeft zijn nationalistische regering van de Bharatiya Janata Party zich ingezet om koloniale namen in straten en plaatsen te veranderen. Het zijn volgens hem overblijfselen van slavernij.

Kritiek

Voorstanders zeggen dat de naam ‘Bharat’ zal helpen om de koloniale mentaliteit achter hen te laten. “De betekenis is hetzelfde, of het nu Bharat, Hindustan of India is”, zegt Amit Gihar, een modefotograaf. “Nu kunnen we het in onze eigen taal gebruiken. We zijn er trots op”, zei Gihar (23) aan NBC News in het Hindi.

Sommigen waren ook verbijsterd over de prioriteiten van de regering. “De regering zou het niet moeten verwijderen. India is een heel oude naam”, zegt Vijender Singh aan NBC. Hij verklaart dat de president zich zou moeten richten op werk en voorzieningen voor arme mensen. Ook Mamata Banerjee, minister-president van de staat West-Bengalen, noemde het “een schaamteloze poging om de geschiedenis van het land te verdraaien”.

Bharat Mandappam': de locatie van de komende G20-top in New Delhi. Beeld ANP / EPA

Critici zeggen ook dat het weer een poging is van de regering om Hindi als nationale taal op te leggen en zo haar eigen agenda te bevorderen. In de Indiase grondwet staan 22 bestaande talen, maar geen enkele heeft de status van nationale taal gekregen. Volgens een tien jaar oude volkstelling was Hindi niet de meerderheidstaal, hoewel het door 44% van de mensen werd gesproken.

“Ik hoop dat de regering niet zo dom zal zijn om volledig af te zien van ‘India’, dat een onschatbare merkwaarde heeft opgebouwd door de eeuwen heen. We moeten beide woorden blijven gebruiken in plaats van afstand te doen van onze aanspraak op een naam met een rijke geschiedenis, een naam die overal ter wereld wordt erkend”, postte Shashi Tharoor van de oppositiepartij Congress op X, het voormalige Twitter.

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 5 september 2023

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar wees de kritiek van de hand in een interview met persbureau ANI: “India, dat is Bharat, het staat in de grondwet. Alsjeblieft, ik nodig iedereen uit om het te lezen.”