Kremlin staat voor ontmoedigende taak: ‘Onwaarschijnlijk dat Poetin grote aantallen kan mobiliseren voor oorlog in Oekraïne’

Poetin kondigde vorige week de mobilisatie van 300.000 reservisten aan om in Oekraïne te vechten. Het ronselen van de reservisten is in handen van plaatselijke regionale besturen, maar botst op verschillende plaatsen op hevige weerstand - van brandstichtingen bij rekruteringskantoren tot massale demonstraties.

Er worden incidenten gemeld waarbij dwang en geweld worden toepast om te rekruteren. Ook zouden mensen worden gesommeerd zich als reservist te melden die helemaal geen reservist zijn. Ondertussen verlaten tienduizenden mannen die vrezen te worden opgeroepen gehaast het land.

“Er zijn inderdaad gevallen waarbij in strijd met de instructies van president Poetin wordt opgetreden”, gaf Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maandag uiteindelijk toe. De woordvoerder erkende onder meer dat er ‘fouten zijn gemaakt’ bij het versturen van oproepen en hoopt dat die snel kunnen worden gecorrigeerd. Maandag werd in Siberië nog een officier in een rekruteringspost neergeschoten door een twintiger die razend zou zijn geweest over een verkeerde oproep.

‘Ontmoedigende taak’

De bijsturing in de communicatie vanuit Moskou zal echter niets uithalen, meldt het ISW. Volgens de denktank wacht het Kremlin een “ontmoedigende taak om te proberen het Russische volk te kalmeren en toch genoeg mannen te mobiliseren om te blijven vechten”. Het ISW documenteerde protesten in minstens 35 Russische nederzettingen op 25 september en minstens 10 nederzettingen op 26 september.

De demonstraties spelen zich vooral af in afgelegen gebieden, zoals het zuidelijke Dagestan en Boerjatië, een armoedige deelrepubliek aan de grens met Mongolië. In Dagestan werden zondag nog minstens honderd mensen gearresteerd bij een demonstratie. De deelrepubliek staat, volgens officiële cijfers, bovenaan de lijst met de meeste gesneuvelde militairen, gevolgd door Boerjatië. Burgerrechtenorganisaties zijn dan ook zeer bezorgd en stellen dat vooral leden van minderheidsgroeperingen een oproep krijgen binnen de Russische mobilisatiecampagne.

Het ISW acht het “zeer onwaarschijnlijk” dat president Poetin de “problemen” rond de mobilisatie kan oplossen en genoeg manschappen naar Oekraïne kan sturen om een verschil te maken. Zeker omdat de gemobiliseerde reservisten volgens waarnemers slecht voorbereid naar het front gestuurd worden. Het Britse ministerie van Defensie schreef gisteren nog in zijn dagelijkste update dat het gebrek aan militaire opleiding en de haast waarmee Rusland de mobilisatie is begonnen, suggereert dat veel van de opgeroepen troepen naar de frontlinie zullen gaan met minimale relevante voorbereiding en uitrusting.

“Het lijkt erop dat hij (Poetin, red.) meer bezig is met overhaast lichamen naar het slagveld te sturen, dan met het aanpakken van fundamentele gebreken.”