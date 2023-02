Kranten zien af van Dilbert-strip na racistische uitspraken maker

Adams, die al vaker kritiek kreeg vanwege zijn standpunten, plaatste de video woensdag. Hij noemde zwarte Amerikanen een “haatgroep” en raadde witte Amerikanen aan om zo snel mogelijk afstand te nemen van zwarte mensen. De video was voor meerdere kranten de druppel.

Zo liet USA Today Network, dat zo’n driehonderd kranten uitbrengt, weten dat ze de Dilbert-strip niet meer in hun kranten plaatsen “vanwege de recente discriminerende uitlatingen van de maker.” Ook The Plain Dealer liet weten dat het “geen moeilijke beslissing” was voor de krant om de strip te laten vallen. “Wij zijn geen plek voor mensen die racisme aanhangen.” The Los Angeles Times on Saturday laat de strip ook vallen vanwege “racistische uitlatingen”.

Ook MLive Media Group meldde dat zij “nul tolerantie” hebben voor racisme en dat zij de strip van Adams laten vallen vanwege zijn “onverbloemde racistische tirade”. De Washington Post liet zaterdag weten de cartoon te gaan verwijderen “in het licht van de recente uitspraken van Scott Adams”.

Adams bevestigde op zijn YouTube-kanaal dat zijn comic wordt geschrapt. Dat verwachtte hij al, zei hij. “Tegen maandag zou ik grotendeels gecanceld moeten zijn. Dus het grootste deel van mijn inkomsten zal tegen volgende week weg zijn.” Zijn reputatie zal voor de rest van zijn leven “vernietigd” zijn, stelde Adams. “Hier kun je niet van terugkomen.”