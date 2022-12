‘Koudste week van het jaar’ begonnen: mogen we de komende dagen ook sneeuw verwachten?

In het Verenigd Koninkrijk zorgt sneeuwval voor chaos. Sommige luchthavens moeten er noodgedwongen de deuren sluiten door hevige sneeuwval en ijsvorming op de start- en landingsbanen.

“In het Verenigd Koninkrijk ging het om een buiengebied dat is binnengekomen via de kanaalregio”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “En doordat er toch koudere temperaturen waren in enkele hoger gelegen gebieden in het zuiden van Londen, is de neerslag er vrij gemakkelijk overgegaan in sneeuw.” Ook in Polen en Duitsland sneeuwt het volop.

Verwachting in ons land

Voor dergelijke taferelen hoeven we deze week volgens Roose niet te vrezen in ons land, omdat er weinig stroming in de wind zit. De koude temperaturen en sneeuw geraken daardoor niet tot bij ons. Toch is het ook in ons land zéér koud.

“In de Kempen, in Diepenbeek, is het momenteel (maandagochtend, red.) -7 graden Celsius. Maar overdag gaan we naar positieve temperaturen”, zegt weerman Frank Deboosere. “In het westen is er nog wat bewolking, maar voor de rest zullen we overal de zon zien bij zo’n 2 graden. Volgende nacht zal het opnieuw helder weer zijn en zullen we met minima rond -5 tot -6 zitten. In de Hoge Venen ga je dan naar -10 tot -12 graden.”

Vanochtend 12 dec 2022 overal vrieskou

-3°C in het westen

-4°C in het centrum

-7°C in de Kempen

-4 tot -8°C in Hoog-België — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 12 december 2022

“Woensdag is er een sneeuwzone die vanuit het zuiden komt, maar die zal waarschijnlijk afschampen op de zuidflank van de Ardennen. In Belgisch-Lotharingen zullen ze wel wat sneeuw krijgen, maar in Vlaanderen niet. Donderdag en vrijdag zal het ook droog zijn. ’s Nachts vriest het bij zo’n -2 graden, maar overdag zijn de cijfers nog steeds positief”, klinkt het. Komend weekend mogen we iets zachtere temperaturen verwachten. Maandag 19 december gaan de temperaturen overdag weer richting 6 graden, dinsdag halen we mogelijk zelfs 10 graden.

Weekoverzicht: - Maandag: maxima tussen -4 graden en +2 graden (overdag), -12 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Dinsdag: maxima tussen -4 graden en + 2 graden (overdag), -8 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Woensdag: maxima tussen -2 en +3 graden (overdag), -4 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Donderdag: maxima tussen -1 en +4 graden (overdag), -5 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Vrijdag: maxima tussen -1 en +4 graden (overdag), -5 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Zaterdag: -2 en +3 graden (overdag), -6 graden (koudste temperatuur ‘s nachts)

- Zondag: -1 en +2 graden (overdag), -5 graden (koudste temperatuur ‘s nachts) Bron: KMI.

Witte kerst?

Op de traditionele vraag of we dit jaar een witte kerst krijgen, antwoordt Roose dat het nog vroeg is om dit nu al te voorspellen. “De kans op een groene kerst is procentueel gezien altijd logischer”, zegt Roose. “Ook deze winter lijkt die kans betrekkelijk groot. Die sneeuwzone lijkt momenteel eerder iets voor Frankrijk, maar er zijn nog altijd opties. Al lijkt het op dit moment, met het omslaan van het weer op zondag, minder en minder plausibel dat we een witte kerst zullen hebben. Wanneer een zachte trend zich installeert, is dat vaak voor een week of langer.”